وفاة الإعلامية المغربية "هاجر العدلوني" إثر تناولها وجبة طعام!

الخميس, 25 كانون الثاني 2018 الساعة 14:04 | مجتمع, أخبار المجتمع

وفاة الإعلامية المغربية

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير إعلامية مغربية أن المذيعة المغربية هاجر العدلوني العلمي توفيت بعد ثلاثة أيام من عقد قرانها.

وتنتظر عناصر الشرطة القضائية في أمن البرنوصي زناتة في الدار البيضاء تقرير الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقة للوفاة المفاجئة للإعلامية التي وافتها المنية بعد تناولها وجبة معدة في بيت الأسرة في مدينة فاس، علماً بان زوجها يرقد في العناية المركزة حتى الآن.

وانتقلت الشرطة القضائية إلى منزل والدي الضحية في إقامة اليقين في منطقة سيدي مومن، وتم حجز بقايا أكل جلباه معهما.

وأفادت وسائل إعلامية محلية أن عناصر الشرطة تعتبر الوفاة مشكوكاً في أمرها، حيث ظهرت أعراض التسمم على صديق الزوج الذي شعر بدوار ثم بدأ في القيء، إلا أن الزوجة غابت عن الوعي، ما استدعى نقل الجميع إلى مستشفى ابن رشد لتلقي الإسعافات الضرورية، إلا أن الإعلامية توفيت داخل سيارة الإسعاف.


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