الدولار يهوي.. لكن إلى أين؟

جهينة نيوز

تواصل العملة الأمريكية مسلسل خسائرها بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين في منتدى دافوس الاقتصادي قال فيها إن الدولار الضعيف يدعم الاقتصاد الأمريكي، حيث ينعش الصادرات.

وقال منوشين أمس الأربعاء إن واشنطن تعهدت بتحقيق معدلات نمو اقتصادي 3% أو أعلى من ذلك، وأضاف أن ما يحدث في الولايات المتحدة الآن هو انعكاس لبرنامج تم وضعه.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس سعر صرف العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية، اليوم الخميس، وسجل بحلول الساعة 11:18 بتوقيت موسكو (08:18 بتوقيت غرينيتش) قراءة عند 89.12 نقطة متراجعا بنسبة 0.09%.

ومنذ العام الماضي يشهد الدولار تراجعا مقابل سلة العملات الرئيسية، والتي تضم اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك والكرونا السويدية، ويستمر في حالة التراجع مع بداية العام الجاري، حيث هبط خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى أقل مستوى منذ 3 سنوات.

وفي ظل هذا التراجع، يقول محللون إن السلطات الأمريكية كسرت تقليدا بعيد الأمد بالمحافظة على دولار قوي تحت أي ظرف من الظروف، وسياسة دونالد ترامب التجارية "أمريكا أولا" تكشف هذا الاتجاه الجديد لواشنطن.

وتظهر بيانات موقع "ITC Trade" أن الميزان التجاري للولايات المتحدة خاسر، حيث بلغت الصادرات في 2016 نحو 1.4 تريليون دولار، مقابل واردات بقيمة 2.24 تريليون دولار.

ار تي