دراسة.. البازلاء والبروكلي يكافحان البدانة؟!

الخميس, 25 كانون الثاني 2018 الساعة 11:37 | منوعات, صحة

دراسة.. البازلاء والبروكلي يكافحان البدانة؟!

جهينة نيوز:

أفادت دراسة طبية أمريكية بأن استهلاك الألياف الغذائية مثل البازلاء والقرنبيط وجوز الهند والتين يومياً يمكن أن يمنع الإصابة بالسمنة.ووفقاً للباحثين في جامعة جورجيا الأمريكية، فإن استهلاك الألياف الغذائية يمكن أن يمنع السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي، بالإضافة التغييرات السلبية في الأمعاء من خلال تعزيز نمو البكتيريا المفيدة في القولون.

وحيث أظهرت نتائج الدراسة أن إثراء النظام الغذائي بالألياف لعدد من فئران التجارب يعانون من اضطراب آلية تمثيل الأنسولين، أسهم في منع متلازمة التمثيل الغذائي التي يسببها اتباع نظام غذائي عالي الدهون.

وتشخص متلازمة الأيض بمجموعة من الشروط المرتبطة ارتباطاً بالبدانة، التي تشمل زيادة في معدلات ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، فضلاً عن زيادة نسبة الدهون في الجسم خاصة حول الخصر مع ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، وعندما تتضافر هذه العوامل معاً، فإنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكر.. وترتبط البدانة مع متلازمة التمثيل الغذائي والتغيرات في تركيبة الجراثيم في الأمعاء، والكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء.

وكما توصلت الدراسة إلى فعالية الألياف المتواجدة في هذه العناصر الغذائية في استعادة صحة الأمعاء بين فئران التجارب وتخفيف حدة أعراض متلازمة التمثيل الغذائي الناجم عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون عن طريق إعادة توزيع الجراثيم في الأمعاء.


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  1. 1 عدنان احسان امريكا
    25/1/2018
    13:18
    افضل وصفه لتخفيف وزنك وعقلك باربعه وعشرين ساعه
    احضر كاس من بول البعيرالقطري + بعر الغنم الشامي مطحون + فشك البقر السوداني / واخلطهم جميعا مع تبن مستورد من تركيا وشويه برسيم حمير القبرصية البيضاء ، ولا تنس ان ان تضع قليلا من الهال او القهوه السعوديه لتتخلص من الريحه النتنه ، وتعطيها نكههخاصه / ثم خذ وجبه دسمه منها قبل ان تنام واذا لم تستيقظ صباحا تكون قد تخلصت من كامل وزنك الي الابد وهكذا تتخلص من مشكله وزنك الزائد باربعه وعشرين ساعه يعني احتمال تزززبط معك ١٪ واحد بالمئه واكثر وصفات تخفيف الوزن تم اكتشافها بهذه الطريقه ( تحذير ) : لسنا مسؤؤلين عن النتائج ولانشجع عليها ونصيحه قم باستشاره الطبيب وننصح ان تجرب الوصفه اذا كنت حمار وان تجربها مثلما ما يجرب الاغبياء نصائح تخفيف الوزن ويصدوقونها والماركه التجاريه غير مسجلة.

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