الذهب يسجل ذروته في عامين ونصف مع تراجع الدولار

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2016 مدعومة بانخفاض الدولار إلى أقل سعر له في ثلاث سنوات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رحب فيها بهبوط العملة.

و ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1360.56 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من أغسطس آب 2016 عند 1366.07 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1359.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر 17.69 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1015.24 دولار بعدما سجل أعلى سعر له منذ مارس آذار 2017 عندما بلغ 1024.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1109.220 دولار.

رويترز