ترامب يحث إردوغان على تجنب الاشتباكات بين القوات الأمريكية والتركية

جهينة نيوز

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا على الحد من عمليتها العسكرية في شمال سوريا وحذرها من إدخال القوات الأمريكية في صراع مع نظيرتها التركية لكن محللين قالوا إنه ليس لديه تأثير يذكر لوقف الهجوم الذي تشنه هناك شريكة بلاده في حلف شمال الأطلسي.

وتستهدف ”عملية غصن الزيتون“ الجوية والبرية التركية في منطقة عفرين، والتي دخلت يومها الخامس، مقاتلي وحدات حماية الشعب الذين تعتبرهم أنقرة حلفاء لمسلحين انفصاليين أكراد يخوضون قتالا في جنوب شرق تركيا منذ عقود.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيوسع العملية لتشمل منبج، وهي بلدة يسيطر عليها الأكراد على بعد 100 كيلومتر شرقي عفرين، في خطوة قد تعرض القوات الأمريكية هناك للخطر وتهدد خطط الولايات المتحدة لإعادة الاستقرار إلى مساحة واسعة من سوريا.

وبحديثه الهاتفي مع إردوغان، أصبح ترامب أحدث مسؤول أمريكي يحاول كبح جماح الهجوم ويشير إلى خطر نشوب صراع بين قوات الدولتين الحليفتين.

وقال البيت الأبيض في بيان ”حث تركيا على عدم التصعيد والحد من أعمالها العسكرية وتفادي وقوع خسائر بين المدنيين وزيادة النازحين واللاجئين“.

وتابع قوله ”حث تركيا على توخي الحذر وتجنب أي أعمال ربما تهدد بنشوب صراع بين القوات التركية والأمريكية“.

وللولايات المتحدة نحو ألفي جندي في سوريا.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان إن إردوغان أبلغ نظيره الأمريكي بأن على واشنطن وقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح.

وتأمل الولايات المتحدة أن تستغل سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية على المنطقة لكي يعطيها ذلك ثقلا دبلوماسيا تحتاجه لإحياء محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف بشأن اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب السورية.

على الرغم من أنهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، فإن للولايات المتحدة وتركيا مصالح متباينة في سوريا، مع تركيز واشنطن على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وحرص أنقرة على منع أكراد سوريا من الحصول على حكم ذاتي مما يقوي شوكة المسلحين الأكراد على أراضيها.

ويقول المحللون إن الولايات المتحدة على الأمد الطويل ليس لديها ضغوط تذكر تمارسها على تركيا بالنظر إلى اعتماد الجيش الأمريكي الشديد على قاعدة تركية لتنفيذ ضربات جوية في سوريا ضد الدولة الإسلامية.

وقالت جونول تول، مديرة مركز الدراسات التركية بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن ما يحد من التأثير الأمريكي بصورة أكبر هو عدم امتلاك واشنطن شركاء عسكريين يمكن التعويل عليهم في سوريا غير الأكراد.

وأضافت ”الولايات المتحدة بحاجة ألا تفسد تركيا الأمور... وحتى الآن توازن واشنطن بدقة بين العمل مع الميليشيا الكردية ومنع انهيار كامل في العلاقات مع أنقرة“.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن ترامب يولي أهمية لعلاقته بإردوغان، لكنه أقر بأن للولايات المتحدة تأثيرا محدودا وأن الإدارة لن ترسل على الأرجح مزيدا من القوات أو عناصر سرية إلى سوريا، حتى إذا تقدمت تركيا من عفرين إلى منبج.

وقال بولنت أليريزا، مدير مشروع تركيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن ”الولايات المتحدة قالت فعليا ‭‭‭'‬‬‬بوسعكم القيام بهذه العملية لأنها خارج منطقتي لكن رجاء اجعلوها محدودة‭‭‭'‬‬‬... لذلك هي لم تشعر بالحاجة إلى تجاوز وسيلة اللغة التي تستخدمها“.

واهتم إردوغان بتعزيز العلاقات مع روسيا وإيران في السنوات القليلة الماضية، لأسباب منها خيبة أمله من دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية في القتال ضد الدولة الإسلامية.

وتعتبر أنقرة الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية.

وفي علامة واضحة على التقارب، تشتري أنقرة منظومة إس-400 للدفاع الصاروخي من روسيا، مما أثار قلق المسؤولين في حلف شمال الأطلسي القلقين بالفعل مع وجود موسكو العسكري في الشرق الأوسط. وصواريخ إس-400 غير متوافقة مع منظومات الحلف للدفاع الصاروخي.

بيد أن محللين يقولون إن تلك الخطوات تكتيكية إلى حد بعيد وستلتفت تركيا في نهاية المطاف إلى بواعث القلق الأمريكية بشأن عمليتها العسكرية، لا سيما وأن أنقرة بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي في التجارة وشركاء حلف الأطلسي من أجل أمنها.

وقالت تول ”أعتقد أنه (إردوغان) خلف الأبواب المغلقة لا يريد فعليا انهيارا كاملا في علاقات تركيا مع الغرب“.

وقال ماكس هوفمان، الذي يعمل لدى مركز التقدم الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا يزال لديها تأثير كبير وقد تدرس فرض عقوبات على تركيا في المستقبل إذا تجاهلت القوات التركية التحذيرات بشأن منبج.

رويترز