قطر: الأزمة في علاقاتنا مع جيراننا تعوق التنسيق الأمني في الخليج والتعويل على الرئيس ترامب!

جهينة نيوز

قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الخميس، إن الأزمة في العلاقات مع الجيران تعوق التنسيق الأمني في الخليج، مؤكداً أن بلاده لا تزال تعول على دعم الإدارة الأمريكية لحل الأزمة.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريح لـ"رويترز"، إن اقتصاد قطر ينمو بأسرع مما كان متوقعاً وإن البلد المصدر للغاز مستعد بشكل جيد للتعامل مع الأزمة في علاقاته مع جيرانه.

وأضاف أن بلاده لا تزال تعول على الدعم القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في حل الأزمة وإنه قدم شكاوى قانونية لجهات تنظيمية غربية بشأن ما ترى قطر أنه تلاعب في العملة والأسواق من جيرانها.

وبالنسبة لكأس العالم 2022، قال وزير الخارجية القطري، إن استعدادات بلاده لكأس العالم 2022مستمرة بشكل كامل بعد أن أصلحت خطوط الإمدادات التي تعطلت لفترة قصيرة العام الماضي بسبب الخلاف الدبلوماسي مع جيرانها في الخليج.