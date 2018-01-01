أبراج يوم الخميس 2018/1/25 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٢٥/ ١: لطيف قنوع يبالغ بحماية نفسه، لا يتقبل النقد غيور ومتعلق بالجذور، وفي مثالي وعنده شهامة وكرم وطموح طيب القلب، ينساق عشوائيا وراء رغباته، لا تخشاه لكن احذر تهوره، قد ينتهي من ازمة قديمة عانى منها، يوقع على شراكة مهنية وفي الاشهر القادمة مسائل مالية وتغيير في قضايا سفر او انتقال او ارض غريبة، تغيير في مسار مفروض عليك من العائلة، تكون سيد نفسك، تمشي بالاشهر المحظوظ فيها الرابع والسادس والثامن والعاشر

الحمل: تبدو التجارب المادية مهمة عندك تناقش بعض العقود والقضايا المادية الملحة، تفاوض بشان ممتلكات مشتركة مع مقربين وتفتح باب جديد لمشاريع مالية جديدة لتكسب ارباح او تساعد الاخرين على ايجاد حلول شخصية مهنية او صحية، كن هادى حتى لا تثير النقمة حولك، هدايا ومكاسب وللبعض دفع في عدة اماكن، هدفك اليوم هو المال

الثور: القمر ببرجك، تتلقى دعم من المحيطين وإن كان عندك مشكلة او هموم تستطيع القيام ببعض الفرص وتحل بعض المشاكل على وجه الخصوص، تطور نفسك بطريقة ما وتحدد مشروع شيق حتى تعالجه بفضلك، القمر يعطيك الطاقة والنشاط نهارك إيجابي

الجوزاء: بما انك متوازن وحازم ومنهجي فنهارك اليوم مزدحم وبحاجة لتنظيم لتوفر طاقتك للعمل الأهم لانك ستشتكي من وضع طارئ، انتبه من الاعداء والمتاعب والمجازفات وابدأ بالاولويات تفاديا لاي تأخير او عرقلة، تحاصر بعض المشاكل بقدرة كبيرة، القمر بالثور فاحذر نهارك اليوم

السرطان عندك شعبية متكيف، اهتم بنصائح ومساعدات الاخرين من حولك، اقض وقتا اكثر على هواياتك واهتماماتك هذا الشيء يحقق لك متعة وفائدة، صحتك تتحسن، تتلقى دعوة مناحد الاصدقاء وتتعرف لوجه جديد، الحياة الاجتماعية لك

الاسد: تنجز اعمالك دون ان تنظر للخلف، انتبه من الاستبداد تعامل مع محيطك كي لا يكون الثمن كبيرا، لا تسمح لاحد من محيطك ان يتسلح بمآخذ عليك وتخوض صراها لا تعرف مداه، فترة تراجعية على صعيد التواصل وعمل مع مسؤولين او غرباء، اثبت جدارتط ولا تتهرب من مسؤولياتك الاضواء مسلطة عليك

العذراء: تسوي بعض الاوضاع المهددة بالفشل، تدرس مشاريعك دراسة جيدة وتتصل اتصالات مهمة لاماكن بعيدة وتفكر بسفر، حماسة وتشويق ولقاءات مقابلات، ابحث عن الاستقرار لتخرج بنتيجة سليمة، الطلاب يستفيدون في الحركة والمحاضرات والامتحانات

الميزان: تركيزك على الشراكة المالية، تواجه شريك يعرقل خطواتك ربما عن طريق الاستحقاقات لذلك كن حذرا، تقدم تفسيرات وتبريرات مقنعة حتى تتصل وتتعامل مع غيرك، تتعامل مع وجهات النظر والاستحقاقات والامور البنكية، اطرق الابواب فرصة مالية تعيد حساباتك، للبعض مرافقة مريض او قصة استشفائية تظهر، انتبه لصحتك

العقرب: الاجواء تتطلب منك تركيز على شراكة، اجواء مبلبلة تجربتك تحتاج لحسم وقرار سريع، حاول شرح أفكارك اتقاء للمواجهة، احتمال تحالف ضدك انتبه، تتغلب على تردد مع الشريك وتعقد شراكة عاطفية أو عمل

القوس: اعمال كثيرة نهارك متقلب عمليات تأجيل وعرقلة، حاول اعطاء نفسك دفعة حتى تنهي اعمالك المتراكمة، يطرأ تغييرات على عملك او بعض التعديلات في مجالك المهني، احتكاكات مواجهات، اطلب مساعدة وانتبه لصحتك، عنوان نهارك حركة وركض

الجدي: نهارك متناغم يحملك لك نقاشات وصخب واوضاع استثنائية لكن الاحبة يصغون لحججك، اليوم ملعبك وتستطيع الاقناع لذلك صوتك مسموع وتحكي بقصة مع اولاد، تاخذ قرار سقط عبء عنك، خبر معنوي والحظ معك

الدلو: تركز على أمور عائلية منزلية، يدخل فرد من العائلة ويقودك نحو بعض القرارات، حافظ على جديتك، نزاع ضمن واجباتك المنزلية او واجباتك المهنية مما يضطرك لعمل توفيق بين الاثنين، لا تفتح دفاتر قديمة وانتبه من بعض السلطات ولا تحسم امر رشان عقاري هذه الفترة، كن هادئ ولا تكن اناني، تعديل على شؤون البيت او تتعامل بتصليحات واعطال

الحوت: يغريك هذا النهار بطرق عديدة لانك اليوم تمشي بدرب لا تعرفه من السابق، تطلع على بعض المواقع التي فيها حركة وتخرج من قوقعتك فتنطلق وتكتشف وتفرج باجواء تجديد وفوائد مما يشكل عندك حوافز كبيرة تفرحك وتخرجك من الرتابة، يوم فيه عمل وتنقل وسفر قصير، كل انواع الاعلام والدعاية من اختصاصك، للبعض قصة عائلية تفرض وجهة نظرك فيها وتقوم بعملية شراء او تناقش امر مع اخوتك او جيرانك