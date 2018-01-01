اللجنة الأولمبية الدولية تحظر مشاركة 34 رياضيا روسيا

جهينة نيوز:

فاجأت اللجنة الأولمبية الدولية مشجعي الرياضة الروسية بحظر مشاركة 34 رياضيا روسيا بعد أن كانت قد حظرت في وقت سابق 111 رياضيا بحجة تعاطي المنشطات، الأمر الذي نفته موسكو مرارا.

وتضمن قرار اللجنة الصادر قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ شتانغ، حظر عدة لاعبين روس في عدة ألعاب بينهم منتخب روسيا للهوكي، فيما أكدت روسيا أن أسماء اللاعبين المحظورين الجدد لم ترد في تقرير المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، والذي ادعى ضمنه تعاطي الرياضيين الروس المنشطات، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وكان من المفترض مشاركة 500 لاعب روسي ضمن الدورة الأولمبية الشتوية القادمة.

من جهته قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ردا على قرار اللجنة “لم يتورط رياضيونا في أي قضايا تتعلق بالمنشطات وأظهرت الاختبارات التي اجتازوها عبر مسيرتهم أنهم من الرياضيين الشرفاء. وبغض النظر عن كل هذا فإن أسماءهم ليست موجودة ضمن قائمة المشاركين المحتملين في الأولمبياد”.