تطبيق معزز لإغراء الاطفال مع فرشاة أسنان رقمية

جهينة نيوز:

يعتبر تطبيق الهواتف الذكية "Magik Mirror" من أفضل التطبيقات التي تعتمد على تقنيات الواقع المعزز، لأنه يعتمد في محور ابتكاره على إغراء الأطفال عبر اللعب والتسلية لجعلهم، من دون أن يدركوا، يقومون بتنظيف أسنانهم يومياً وهم يضحكون ويلعبون.

ويأتي التطبيق بحزمة كاملة مع فرشاة أسنان رقمية ومنصة لتثبيت الهاتف عليها. وعند تشغيل اللعبة سيطلب التطبيق من المستخدم تفعيل الكاميرا الأمامية والطلب من الطفل أن يضع فرشاة الأسنان داخل فمه ليبدأ بتنظيف أسنانه.

وعند قيامه بذلك، سوف يتمّ افتراضياً مواجهة مخلوق شرير داخل اللعبة وقتل الجراثيم التي يرسلها عبر تحريك فرشاة الأسنان في فمه، بحسب موقع هذه الجراثيم التي تنتقل من جهة الى أخرى للحرص على تنظيف جميع الأسنان.

والجدير ذكره أنّ التطبيق أخذ في عين الاعتبار طبيعة الإدمان التي قد يعانيها بعض الأطفال تجاه اللعبة، لذلك هو يمنع لعبها أكثر من ثلاث مرات في اليوم بالإضافة إلى إرسال إشعار لأهل الطفل في كل مرة يتم تشغيل التطبيق.