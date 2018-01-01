فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وشركات صينية

جهينة نيوز:

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات وافراد وسفن كورية شمالية وعلى شركتين تجاريتين صينيتين، وفق ما اعلنت وزارة الخزانة في بيان.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "تنفيذا لقرارات مجلس الامن الدولي، تستهدف الحكومة الاميركية الافرقاء غير الشرعيين في الصين وروسيا ودول اخرى والذين يعملون لحساب الشبكات المالية الكورية الشمالية وتطلب طردهم من الاراضي التي يقيمون فيها".

واضاف ان العقوبات تطاول ايضا "شركات نفطية وبحرية وتجارية لا تزال تشكل خشبة انقاذ لكوريا الشمالية لتعزيز طموحاتها النووية وانشطة هذا النظام المزعزعة للاستقرار".

وتشمل العقوبات التي تنص على تجميد اصول الكيانات والافراد المدرجين على القائمة السوداء وتحظر على اي اميركي التعامل معهم، تسع شركات بينها شركتا تصدير صينيتان متهمتان بانهما سلمتا سلعا لكوريا الشمالية مقابل 68 مليون دولار بينها اطنان من المعادن ذات النوعية العالية، اضافة الى القيام بعمليات استيراد بين 2013 و2017 بقيمة 19 مليون دولار.

وتطاول العقوبات كذلك 16 فردا معظمهم كوريون شماليون ويقيم بعضهم في الصين وروسيا اضافة الى العديد من الشركات البحرية الكورية الشمالية وست سفن.

وبين هؤلاء سبعة اشخاص يمثلون مجموعة ريونبونغ الحكومية الكورية الشمالية ويقيمون في مدن صينية عدة. وعلى القائمة السوداء ايضا اربعة مسؤولين ماليين اخرين يقيمون في شينيانغ الصينية.

واستهدفت العقوبات ايضا مساعد قنصل لبيونغ يانغ في روسيا وممثلين اثنين لمجموعة ريونبونغ يقيمان في فلاديفوستوك الروسية وابخازيا، فضلا عن وزارة النفط في كوريا الشمالية.