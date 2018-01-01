مصدر كردي: نرحب بدخول الجيش السوري إلى عفرين

جهينة نيوز

أكد مصدر كردي في عفرين، أن الكرد يرحبون بدخول الجيش السوري إلى منطقة عفرين ضمن اتفاق مع الحكومة السورية، وذلك مقابل أن يكون الكرد جزءا من العملية السياسية، مشيرا إلى أن سلاحهم سيعود للدولة السورية الذي هو لها في الأصل

نقلت قناة "الميادين" على موقعها الإلكتروني عن مصدر كردي في عفرين السورية ترحيبهم بدخول الجيش السوري إلى كل منطقة عفرين ضمن اتفاق مع الحكومة السورية

وأكد المصدر أن الكرد حملوا السلاح "دفاعا عن النفس ولم يعلنوا العداء للنظام السوي"، وشدد على أن الكرد "لا يسعون إلى إنشاء دويلة في سوريا بل هم جزء من النسيج الوطني السوري".

ووفقا للمصدر الكردي فإن المطالب مقابل دخول الجيش السوري إلى عفرين أن يكون الكرد "جزءا من العملية السياسية"، أما فيما يخص سلاح وحدات الحماية الكردية فأكد أنه "سيعود للدولة السورية وهو لها بالأصل".

واعتبر المصدر أن "الكرد لم يكونوا يوما من ضمن التحالف الأمريكي ولم يحصلوا على أي نوع من الدعم منه"، مشيرا إلى أنه "لا توجد لدينا أجندة انفصالية بل أكثر ما نطمح له هو بعض حقوقنا في الوطن".

وكانت تركيا بدأت منذ أيام عملية عسكرية تشاركها فيها فصائل من المعارضة السورية والجيش الحر، تهدف للقضاء على الفصائل الكردية في عفرين التي تعتبرها الحكومة التركية إرهابية، وشهدت الأيام الماضية سقوط عدد من القتلى في صفوف الطرفين، كما أفيد بسقوط مدنيين في مدينة عفرين.