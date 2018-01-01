تيلرسون عرض على اوغلوا اقامة حزام امني في سورية

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقترح إقامة خط أمني بامتداد 30 كيلومترا في سوريا، مشيرا إلى أنه طالب تيلرسون بوقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها قناة "أن تي في" اليوم الأربعاء "اقترح تيلرسون تشكيل منطقة أمنية بطول 30 كيلومترا، وقال إن الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه تركيا في شمال سوريا، قلت له إنه يجب وقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة " و يذكر اد الدعم المسلح تقدمه القوات الامريكية عبر الاراضي التركية مما يؤكد ان ما يحدث بين الدولتين تبادل ادوار على حساب سيادة سورية.

وفي تصريحات متعلقة بالعملية العسكرية التركية شمالي سوريا، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية في عفرين تتعلق بالأمن الوطني لتركيا، مؤكدا أن أنقره مهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا تهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد.

وقال شيمشك على هامش منتدى دافوس: "الحديث لا يدور عن توغل داخل سوريا. ونحن غير مهتمون بسنتمتر واحد من الأرض السورية. نحن نؤيد وحدة أراضي سوريا ونريدها موحدة وقوية ومستقرة ومزدهرة..".