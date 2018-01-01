تيلرسون عرض على اوغلوا اقامة حزام امني في سورية

الأربعاء, 24 كانون الثاني 2018 الساعة 18:50 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون اقترح إقامة خط أمني بامتداد 30 كيلومترا في سوريا، مشيرا إلى أنه طالب تيلرسون بوقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب الكردية.

وقال أوغلو في تصريحات نقلتها قناة "أن تي في" اليوم الأربعاء "اقترح تيلرسون تشكيل منطقة أمنية بطول 30 كيلومترا، وقال إن الولايات المتحدة لا تريد أن تواجه تركيا في شمال سوريا، قلت له إنه يجب وقف الدعم المسلح لوحدات حماية الشعب السوري من قبل الولايات المتحدة " و يذكر اد الدعم المسلح تقدمه القوات الامريكية عبر الاراضي التركية مما يؤكد ان ما يحدث بين الدولتين تبادل ادوار على حساب سيادة سورية.

وفي تصريحات متعلقة بالعملية العسكرية التركية شمالي سوريا، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية في عفرين تتعلق بالأمن الوطني لتركيا، مؤكدا أن أنقره مهتمة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا ولا تهدف للتوغل ولا حتى لسنتمتر واحد.

وقال شيمشك على هامش منتدى دافوس: "الحديث لا يدور عن توغل داخل سوريا. ونحن غير مهتمون بسنتمتر واحد من الأرض السورية. نحن نؤيد وحدة أراضي سوريا ونريدها موحدة وقوية ومستقرة ومزدهرة..".


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    24/1/2018
    19:41
    فكرو بحزام العفه وحموا طيازكم قبل ان تتحول لمنطقه لحزام ناسف
    قيادات خروات بهايم .. واحد اجحش من الثاني .. حتي علي مستوى التصريحات ..اغبياء .. قريبا ستتحول المنطقه الي حزام ناسف لوجودكم في المنطقه ...يعني الخروات واثقين من نفسهم ... رغم كل الهزائم ... وعلي ماذا بقي تراهنون يا كلاب ؟

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