الملك الاردني يؤيد قرار ترامب بنقل سفارته للقدس المحتلة

الأربعاء, 24 كانون الثاني 2018 الساعة 18:09 | سياسة, عربي

الملك الاردني يؤيد قرار ترامب بنقل سفارته للقدس المحتلة

جهينة نيوز

افصح ملك الاردن "عبد الله الثاني" عن موقفه المنحاز والمؤيد لقرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول نقل سفارة بلاده الى القدس المحتلة وموضوع السفارة "الاسرائيلية" في عمان، ليضيف بذلك موقفا اخر الى قائمة مواقفه الخانعة امام سياسات الكيان الصهيوني البغيضة ضد الشعب الفلسطيني وبلدان المنطقة.

وقال الملك الاردني وفي تصريح له خلال اللقاء مع موفد "صوت اسرائيل"، على هامش مشاركته في منتدى دافوس، قال "أفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل .. وأن أبقى متفائلا حتى بعد أزمة السفارة الاسرائيلية والاعتراف الامريكي بالقدس يمكن المضي في بلورة حل سياسي"؛ على حل تعبيره.

واضاف : "حتى بعد أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان والاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل يمكن المضي قدما في بلورة حل سياسي في حال أبدت الأطراف المعنية الرغبة في ذلك".

وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الاردني محمد المومني، أعلن مؤخرا أن "وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان التي وقعَت في تموز/يوليو من العام الماضي وأسفرت عن مقتل أردنيين اثنين؛ الحادثة التي أدت إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين".

واتهم الأردن في يوليو الماضي، حارسا بالسفارة الإسرائيلية بالقتل بسبب إطلاق النار على أردنيين اثنين، وقتلهما في مجمع السفارة بالعاصمة عمّان؛ الامر الذي تسبب في إثارة أزمة دبلوماسية بين الجانبين، وخاصة عقب تصريح الكيان الصهيوني ان "حارس الأمن تصرف من منطلق الدفاع عن النفس"؛ ليتم تهريب "الحارس" إلى جانب موظفين آخرين في السفارة إلى الاراضي المحتلة حيث التقى برئيس وزراء الكيان الصهيوني بينيامين نيتنياهو في القدس الغربية، وأعلن الأخير وقتها انتصاره في الحفاظ على حارس السفارة بصفته مواطنا إسرائيليا وتهريبه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إنقاذه من بطش المواطنين الغاضبين بالأردن.

وكان والد احد المواطنين الاردنيين المقتلوين قد طالب في حينه ملك الاردن عبد الله الثاني بالثأر لدم ابنه، لكن سرعان ما خذل الاخير هذا المواطن عبر مباركته على خطوة الكيان الصهيوني في تهريب القاتل؛ وموقفه الاخير المعلن عنه صراحة في لقاء موفد صوت "اسرائيل


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    24/1/2018
    19:24
    حفيد ابو جهل سيتنصل من هذا التصريح ويحط الحق علي الترجمه
    سبب هذا التصريح لحمايته لان بقي وحيدا في الساحه .. ولم يعد احد حوله الا الاسرائيلين .. واليوم المطلوب من خروات الاسلام السياسي .. ان يحددوا مواقفهم من هذا التصريح الذي يعد اكثر منم خيانه بنوقف حازم باكثر من الاستنكار... وطبعا حفيد ابو جهل سيتنصل من هذا التصريح ويحط الحق علي الترجمه ...

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