مئة و خمسون معتقل في تركيا بينهم صحفيون بسبب انتقاد العدوان التركي على عفرين

جهينة نيوز:

أكدت وسائل الإعلام التركية أن السلطات احتجزت 150 شخصا "لنشرهم دعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحملة العسكرية ضد المقاتلين أكراد في مدينة عفرين شمالي سوريا, اي بسبب انتقادهم العدوان التركي على عفرين.

وقال "حزب الشعوب الديمقراطي" التركي ، وهو ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان التركي إن "المحتجزين بينهم سياسيون وصحفيون ونشطاء بسبب تدويناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

في حين نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء الموالية لنظام اردوغان عن ضباط قولهم إن "الشرطة شنت عمليات في 31 إقليما ووضعت 11 مشتبها في الحبس الاحتياطي لحين محاكمتهم، فيما أطلق سراح سبعة"، ولا يزال يحقق مع الباقين ومجموعهم 132 شخصا

وذكر مسؤولون من الشرطة أن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مراقبة باستمرار وكل المستخدمين الذين ينشرون دعاية الجماعات الإرهابية سيحاكمون" , و ذلك في إشارة لمن ينتقد عدوان اردوغان على الاراضي السورية.