باكستان تدين إعتداء طائرة أمريكية من دون طيار على أراضيها

جهينة نيوز

أدانت باكستان، اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني، ما وصفتها بأنها ضربة نفذتها طائرة أمريكية من دون طيار داخل أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يزيد توتر العلاقات بين الدولتين الحليفتين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن صواريخ الطائرة دون طيار استهدفت مخيما "للاجئين الأفغان" في منطقة كورام بشمال غرب باكستان، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف البيان: "مثل هذه التصرفات الأحادية تضر بروح التعاون بين البلدين في مجال الحرب على الإرهاب".

وقال مسؤولان أمنيان باكستانيان، في وقت سابق، إن الهجوم الذي يشتبه بأن طائرة أمريكية من دون طيار استهدف منزلا في شمال غرب باكستان أسفر عن مقتل متشددين ينتميان لشبكة حقاني المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية