المشفى الوطني باللاذقية بأمس الحاجة للترميم والصيانة و معاناة من نقص الأطباء الاختصاصين

جهينة نيوز_اللاذقية_عاطف عفيف:

ركز أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم الدوري الأول للعام 2018 على مسألة دعم المراكز الصحية في المناطق الريفية، حيث تعاني من نقص الأدوية المزمنة وخاصة أدوية الربو،ووضع أطباء أسنان في إدارة تلك المراكز بدلاً من الأطباء الاختصاصين، وضرورة رفدها بأطباء مناوبين.

وأكد بعض الأعضاء على ضرورة ايلاء اهتمام ودعم اكبر للمشفى الوطني باللاذقية والذي يقوم بأعباء أكبر من إمكانياته بكثير ، علماً أنه المشفى المجاني الوحيد باللاذقية وهو ملجأ للفقراء،وأشار البعض إلى تعطل الطبقي المحوري بشكل متكرر في المشفى .

في حين انتقد العديد من الأعضاء الأداء السيء لمشفى تشرين الجامعي من ناحية الطبابة والتعقيم وغيرها ،فالخدمات التي يقدمها حالياً لا ترقى لمستوى التجهيزات المتطورة المزود بها ، علماً أنه كلف مبالغ طائلة لبنائه وتجهيزه، وطالب البعض بحضور مدير مشفى تشرين للمساءلة عن تردي مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها.

كما تساءل آخرون عن آخر التطورات بمشفى جبلة ومشفى المنطقة باللاذقية .

وفي رده مدير الصحة الدكتور عمار غنام طالب المجلس بتقديم المساعدة لرصد الإمكانيات لإعادة ترميم كامل للمشفى الوطني بما يساهم في إرتقاء الخدمات التي يقدمها للمواطنين، أما موضوع تعطل الطبقي المحوري يعود لحجم العمل الذي يقوم به وهناك جهود كبيرة في عملية الإصلاح لهذا الجهاز مؤكداً أنه حالياً يعمل بشكل جيد.

وأشار بأن مشفى جبلة في المرحلة الأخيرة من البناء على الهيكل،وننتظر رصد المبالغ المخصصة لعقود الإكساء، وبالنسبة لمشفى منطقة اللاذقية لا يمكن تخصيص المبالغ الخاصة له إلا بعد اعتماد دراسة الجدوى الاقتصادية التي احيلت إلى هيئة تخطيط الدولة.

وأضاف بأن هناك معاناة بنقص الأطباء الاختصاصين لذلك يستعان بأطباء الأسنان لإدارة المراكز الصحية في الأرياف، مشيراً بأنه تم تزويد بعض المراكز بأجهزة رذاذ ، لكن هناك مشكلة بـتأمين بخاخات لمرضى الربو.

وطالب رئيس المجلس الدكتور أوس عثمان مدير الصحة بإعداد تقرير حول وضع المراكز الصحية التي تحتاج للدعم والصيانة وكذلك دراسة كاملة حول احتياجات المشفى الوطني لمراسلة الجهات المختصة بالحكومة .

وأشار البعض إلى المشاكل التي تعاني منها بعض القرى من عدم تنفيذ مشاريع الصرف الصحي مثل الزهيرات والعيدية بحجة منع رمي الصرف إلى البحر،كما أشار أعضاء بأن هناك العديد من محطات المعالجة التي تم تنفيذها إنشائياً وكذلك تم تنفيذ المحاور إليها كمحطة البرجان على سبيل المثال، لكنها لا تعمل حتى الآن

بسبب الحاجة إلى التجهيزات ، وهناك دول صديقة عديدة ممكن استيراد التجهيزات منها بدلاً من الدول التي تفرض علينا الحظر بتجهيزاتها.

بدوره قال مدير شركة الصرف الصحي المهندس رفيق نوفل: بأن محطة البرجان أنجزت بنسبة 95 %، وتحتاج إلى تجهيزات معينة وكلها أوروبية ، ولا يمكن تغيير المواصفات لأنه لا يمكن تغيير العرض الفني لأنها عقود قديمة ، لكن بأي عقد جديد يمكن التعاقد مع جهات خاصة من الدول الصديقة.

وأضاف بأن الوزارة أدرجت في خطة هذا العام 3 محطات معالجة لمناطق القرداحة وحمام القراحلة وكرسانا.

وسأل أحد الأعضاء عن آفاق العمل في مرفأ اللاذقية والإيرادات المحققة،وما مدى صحة نقل المرفأ من مكانه الحالي في واجهة مدينة اللاذقية إلى مكان آخر، ونوه آخر إلى أن مرفأ اللاذقية بات يشكل عبء على المدينة من ناحية حجب البحر والتلوث الذي يسببه والازدحام الذي تسببه سيارات الشحن.

من ناحيته قال مدير مرفأ اللاذقية المهندس أمجد سليمان أن إيرادات المرفأ تصل إلى 24.5 مليار ل.س،والنفقات حوالي 2 مليار ما يعادل 8% من الإيرادات، مشيراً إلى عدم وجود أي معلومات لدية حول نقل المرفأ .