تعرّف على أضرار التخلي عن القهوة؟!

جهينة نيوز:

تشير بعض الدراسات إلى فوائد القهوة، فيما تحذر أخرى من مضار زيادة استهلاك الكافيين. أما التخلي عن تناول هذا المشروب بشكل نهائي فيمكن أن يؤدي إلى بعض الأعراض السلبية التي قد تظهر على صحة الفرد، ومنها بحسب موقع سيدتي:

- الصداع:

تشكل نسبة الإصابة بآلام الرأس بعد التوقف النهائي عن شرب القهوة نسبة 50%، إذ يواجه الكثير من الناس الصداع بعد وقت قصير من تخليهم عن القهوة التي اعتادوا على احتسائها صباح كل يوم.

- التعب:

في حال اعتاد الدماغ والجسم على جرعة من القهوة كل صباح، فإن حرمانه منها سيؤدي إلى شعور بالتعب السريع والمزمن.

- التشتت وفقدان التركيز:

إذا أدمنت على الكافيين لفترة طويلة من الزمن، واستعنت به للتغلب على النعاس، فإن انقطاعك النهائي عن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى فقدان التركيز.

- الإمساك:

تعمل القهوة كمنبه للجهاز الهضمي، الأمر الذي يؤدي إلى إفراغ الأمعاء في الصباح، وفي هذه الحالة، فإن الغياب النهائي للكافيين سوف ينجم عنه حالة من الخمول في الجهاز الهضمي، ولو لبعض الوقت.

- القيء والغثيان:

يترافق مع حالة الانقطاع النهائي عن الكافيين.

- فقدان الرغبة في العمل والاختلاط مع الآخرين:

الحرمان من القهوة يحد من الاندفاعية ويثبط الدافع لمعاشرة الناس.

- الكآبة:

إن التوقف النهائي عن شرب القهوة يؤدي إلى حدوث تقلبات في المزاج ويمكن أن يسبب حالة من الكآبة والشعور بالقلق.