أيمن زيدان يستذكر ابنه الراحل بكلمات مؤثرة؟!

جهينة نيوز:

نشر الفنان أيمن زيدان صورة عبر حسابه الرسمي على فايسبوك أرفقها برسالة مؤثرة لإبنه الراحل نوار، بمناسبة عيد ميلاده الـ 26 كتب فيها: "لاأدري ماذا اكتب احتفالاً بعيد الميلاد السادس والعشرين لولدي ...لاادري كيف اهنىء من رحل عني باكراً ...نوار سأعايدك كما الأحياء .... كل عام وانت في قلبي ".

يذكر أن زيدان تزوج أكثر من مرة كانت الأولى حينما كان في مطلع الثلاثينات من عمره. زواجه الأول استمر لمدة أربعة عشر عاماً، ورزق من زوجته بأولاده غالب، حازم، نورة، ونوار الذي توفي في العام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.