مسؤولون اتراك يقومون بجولات استطلاعية في عمق إدلب لدراسة مواقع تمركز نقاط المراقبة!

الأربعاء, 24 كانون الثاني 2018 الساعة 13:49 | سياسة, محلي

مسؤولون اتراك يقومون بجولات استطلاعية في عمق إدلب لدراسة مواقع تمركز نقاط المراقبة!

جهينة نيوز

قالت "تنسيقيات المسلحين" إنَّ رتلاً عسكرياً تركياً مؤلفاً من عدة سيارات، تُقل مسؤولين أتراك، دخل من معبر كفرلوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي، وسيقوم بجولات استطلاعية في عمق محافظة إدلب لدراسة المواقع التي ستتمركز فيها نقاط المراقبة التركية.

وأَضافت "التنسيقيات" أنّ القوات التركية ستبدأ فعلياً خلال الفترة المقبلة، بتثبيت نقاط مراقبة جديدة ضمن بنود اتفاق خفض التصعيد والتي تقتضي بانتشار القوات التركية في كامل ريف إدلب وحلب وحماه، وأنه من المتوقع أن يقوم الرتل العسكري الذي دخل اليوم بزيارة مواقع بريفي إدلب الجنوبي وحلب الجنوبي وعمق محافظة إدلب.


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