هل ستتواجه تركيا مع امريكا بشكل مباشر في منبج شمال سوريا؟

جهينة نيوز

قال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي اليوم الأربعاء إنه لا يعتقد أن تركيا ستصل إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة خلال عملياتها في سوريا لكن هناك احتمالا ضئيلا بأن يحدث ذلك في منطقة منبج.

وأضاف في مقابلة مع رويترز أن تركيا ستواصل استخدام المجال الجوي فوق منطقة عفرين عند الضرورة وذلك مع دخول عمليتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من واشنطن يومها الخامس.

وذكر بوزداج الذي يشغل أيضا منصب المتحدث باسم الحكومة أن تركيا مستعدة لكل أشكال التعاون مع الولايات المتحدة وروسيا إذا كان سيجلب السلام للمنطقة.

وفتحت تركيا جبهة قتال جديدة في الحرب السورية بعمليتها في عفرين التي أطلقت عليها اسم عملية ”غصن الزيتون“. لكن العملية قد تهدد خططا أمريكية لإرساء الاستقرار وإعادة إعمار منطقة كبيرة من شمال شرق سوريا.