جنود سوادنيين يغتصبون طفل يمني بوحشية في المخا

الأربعاء, 24 كانون الثاني 2018 الساعة 12:16 | سياسة, عالمي

جنود سوادنيين يغتصبون طفل يمني بوحشية في المخا

جهينة نيوز

قام جنود سودانيين بإغتصاب طفل يمني أثناء رعيه الاغنام في المخا, و أفادت مصادر إعلامية يمينة أن عدد من الجنود السودانيين المنطوين في التحالف السعودي ضد اليمن قاموا بإغتصاب طفل يمني خلال رعيه الاغنام في منطقة الهاملي التابعه للمخا.

و أكدت المصادر تعرض الطفل الى تأذي جسدي شديد نقل على اثرها الى المستشفى و ادخل الى غرفة العمليات و لم تكشف المصادر على وضع الطفل الحالي.

و يذكر أن السودان أرسل مرتزقة للقتال عن آل سعود ضد اليمن و قد تكبدت القوات السودانية خسائر فادحة آخرها قبل خمسة أيام حيث قتل قائد القوات السودانية الخاصة عبد الله محمد صالح و ضابط استخبارات سوداني يدعى عصام دابي الجاك الحفيان و قائد كتيبة مشاه عبد الله زرقنة و عشرات الجنود السودانيين, الذين يرتكبون مجاز ضد الانسانية الى جانب القوات السعودية بحق الشعب اليمني.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا