جنود سوادنيين يغتصبون طفل يمني بوحشية في المخا

جهينة نيوز

قام جنود سودانيين بإغتصاب طفل يمني أثناء رعيه الاغنام في المخا, و أفادت مصادر إعلامية يمينة أن عدد من الجنود السودانيين المنطوين في التحالف السعودي ضد اليمن قاموا بإغتصاب طفل يمني خلال رعيه الاغنام في منطقة الهاملي التابعه للمخا.

و أكدت المصادر تعرض الطفل الى تأذي جسدي شديد نقل على اثرها الى المستشفى و ادخل الى غرفة العمليات و لم تكشف المصادر على وضع الطفل الحالي.

و يذكر أن السودان أرسل مرتزقة للقتال عن آل سعود ضد اليمن و قد تكبدت القوات السودانية خسائر فادحة آخرها قبل خمسة أيام حيث قتل قائد القوات السودانية الخاصة عبد الله محمد صالح و ضابط استخبارات سوداني يدعى عصام دابي الجاك الحفيان و قائد كتيبة مشاه عبد الله زرقنة و عشرات الجنود السودانيين, الذين يرتكبون مجاز ضد الانسانية الى جانب القوات السعودية بحق الشعب اليمني.