الكشف عن أضخم عصابة إسرائيلية إماراتية

جهينة نيوز

دمر داعش آثار كبيرة و لكنه نهب آلاف القطع الاثرية الصغيرة و باعها و غالبها وصل الى الولايات المتحدة و آوروبا بعد أن تم نهبها من سورية و العراق, هذا وتم الكشف عن عصابة اماراتية اسرائيلية متورطة بنهب كمية هائلة من الآثار و ذلك بحسب الواشنطن بوست التي ركزت على طريقة تهريب الآثار من الامارات و تركيا و كيان الاحتلال الصهيوني, و لكن لم تذكر طريقة وصول الآثار الى الامارات و من علاقة هذه العصابة بداعش الذي كان إسمه سابقاً "دولة العراق الإسلامية" و ذلك لان هناك فيتو أمريكي يمنع الكشف عن مصادر تمويل داعش كما حدث هذا عندما كشفت شركة تويوتا ان سيارات داعش تم تصديرها للأردن و الامارات و السعودية و قطر قبل ان تصل لداعش في سورية و العراق و سيناء المصرية و تجاهلت الادارة الامريكية هذه المعلومات و طبعا السبب معروف لان داعش اداة للاستخبارات الامريكية.

و أفادت الواشنطن بوست بأن شركة "هوبي لوبي" الأمريكية وافقت على دفع غرامة بقيمة ثلاث ملايين دولار لإستيرادها آلاف القطع الأثرية العراقية المهربة و يضاف إليها مصادرة القطع الأثرية المسروقة و التي تضم آلاف الآثار الطينية و الألواح المسمارية و تم شحنها من "الامارات العربية المتحدة" و "كيان الاحتلال الاسرائيلي" و تركيا الى الولايات المتحدة على أنها عينات سيراميك و عينات طين.

الفضيحة التي تكشف علاقة كيان الإحتلال الصهيوني و مشيخة الامارات المتحدة بداعش فضلاً عن العلاقات الغير معلنة بين الامارات و الاحتلال لم يتم التطرق لها في الصحيفة الامريكية و لم يتم التطرق الى ان نهب الآثار كان أحد مصادر تمويل داعش الارهابي, علماً بأن الصحيفة كشفت بأن الشركة التي مقرها اوكلاهوما اشترت 5500 قطعه اثرية بمبلغ و قدره 1.6 مليون دولار في كانون الاول من عام 2010.

و بحسب الصحيفة فإن شركة "هابي لوبي" تتبع للمسيحيين الانجيليين و المعلن عنها انها تجمع نسخ آثرية من الكتاب المقدس و هي شركة ممولة لمتحف الكتاب المقدس.

و كشف التحقيق ان ممثل عن الشركة الامريكية توجه الى الامارات مع مستشار أماراتي و حضر تاجران اسرائيلييان و تاجر اماراتي مع رئيس الشركة الامريكية و استعرضوا الآثار التي كانت منتشرة على الارض و معبأة في صناديق كرتونية بدون وضع مواد واقية بين الآثار, و زعم التجار بانهم إشتروها من طرف ثالث لم يكشف عن إسمه (أكان الاحتلال الامريكي للعراق او داعش الذي كان اسمه دولة العراق الاسلامية), و بحسب الصحيفة فإن الآثار تم شحنها من الامارات العربية المتحدة و من تركيا و من كيان الإحتلال الاسرائيلي الى الولايات المتحدة الامريكية لتكشف هذه العصابة الى العلاقات السرية بين مشيخة الامارات و الاحتلال منذ زمن طويل.

المصدر: جهينة نيوز – واشنطن بوست