أمريكيون وبريطانيون يقاتلون الجيش التركي في عفرين!

جهينة نيوز

قال مسؤول في ميليشيا “قسد” إن متطوعين أمريكيين وبريطانيين وألمان حاربوا تنظيم “داعش” إلى جانب الميليشيات التي يقودها الأكراد متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.

وقال ريدور خليل المسؤول الكبير “قسد” لرويترز ”كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين“.

ورفض تحديد متى وصل المقاتلون الأجانب لعفرين لكنه قال إن أعدادهم تقدر بالعشرات. وقال ”سيأخذون المعارك للاتجاه التركي“.

يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية ضد مدينة عفرين مستهدفة الميليشيات الكردية, معلنة عن مقتل اثنين من عناصرها, في حين أعلنت ميليشيا “قسد” عن مقتل 8 جنود أتراك.