إيران تقترح إقامة تحالف مع روسيا لمواجهة الولايات المتحدة

جهينة نيوز

اقترح اللواء يحيى رحيم صفوي، مساعد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، إقامة تحالف مع روسيا لمواجهة الولايات المتحدة.

نقلت وكالة "فارس" الإيرانية أقوال صفوي: "ستتمكن إيران من خلال إنشاء تحالف إقليمي مع روسيا وسوريا، بالإضافة إلى باكستان والعراق، من التصدي لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة".

وأشار صفوي إلى أن استراتيجية الولايات المتحدة في العام الجديد تنص على "الحفاظ على النزاع في المنطقة"، فضلا عن توسيعه، سعيا من واشنطن للحصول على الفوائد السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف صفوي أن الولايات المتحدة بتنظيم قوات تتألف من 30 ألف شخص ترغب في المساهمة في تشكيل منطقة حكم ذاتي كردية، مشيرا إلى أن نشاطات الأمريكيين تعتبر انتهاكا للمعايير الدولية حول احترام سلامة أراضي الدول.

وأفادت وسائل الإعلام، في وقت سابق، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بدأت بإنشاء ما يسمى بـ"قوات أمن الحدود"، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية. ومن الجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية تشكلت بدعم من الولايات المتحدة في عام 2015، تحت ذريعة محاربة "داعش".