النفط ينخفض بفعل زيادة مخزونات الوقود الأمريكية

جهينة نيوز

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة ببيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

و سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 69.79 دولار للبرميل بانخفاض 17 سنتا عن آخر إغلاق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.45 دولار للبرميل بانخفاض سنتين عن آخر تسوية.

وتعرضت الأسعار لضغوط بفعل بيانات أمريكية أظهرت زيادة مخزونات البنزين والخام.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام زادت 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 19 يناير كانون الثاني إلى 416.2 مليون برميل بعد تسعة أسابيع من الانخفاض.

وقفزت مخزونات البنزين 4.1 مليون برميل بينما انخفض استهلاك مصافي التكرير من الخام 420 ألف برميل يوميا.

وفي آسيا دفعت زيادة المعروض من البنزين أرباح التكرير لأدنى مستوياتها منذ عام 2015.

وفي ظل تلك المؤشرات يتخذ المتعاملون إجراءات لحماية أنفسهم من التراجع المحتمل في أسعار الخام.

لكن على الرغم من ذلك يقول متعاملون إن من المستبعد أن تنخفض أسعار النفط أكثر حيث لا تزال الأسواق تحظى بدعم من نمو اقتصادي قوي والقيود على الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.