واشنطن تتلقى دعوة لحضور مؤتمر سوتشي

الأربعاء, 24 كانون الثاني 2018 الساعة 10:20 | سياسة, عالمي

واشنطن تتلقى دعوة لحضور مؤتمر سوتشي

جهينة نيوز

قالت السفارة الأمريكية لدى روسيا إن واشنطن تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية أواخر الشهر الجاري.

و أعلنت المستشارة الإعلامية للسفارة الأمريكية لدى روسيا، ماريا أليسون، اليوم الأربعاء ، أن الولايات المتحدة تلقت دعوة لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت أليسون لوكالة "سبوتنيك": "واشنطن تلقت الدعوة، وليست لدينا معلومات بخصوص المشاركة في الوقت الحالي".

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر الحوار الوطني السوريفي سوتشي خلال يومي 29-30 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المشاركين فيه أكثر من 1500 شخص.


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