الحشد الشعبي: طوينا صفحة "داعش" عسكرياً وسنواجه الإرهاب أمنياً

جهينة نيوز

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، أن الحشد طوى صفحة تنظيم "داعش" الإرهابي عسكرياً في العراق، وسيواجه الإرهاب أمنيا.

وقال المهندس في "حفل تأبين عدد من شهداء الحشد الشعبي في محافظة البصرة"، اليوم الأربعاء ، إن "الحشد الشعبي طوى صفحة داعش عسكريا، وسيواجه الإرهاب أمنيا، مشيراً إلى أن الحشد أنشأ منظومة عسكرية متكاملة في أقل من أربع سنوات"، بحسب ما نقل المركز الإعلامي للحشد.

وأضاف المهندس: "عملنا جنباً إلى جنب مع إخوتنا في الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، وكتفٍ إلى كتف بمساندة طيران الجيش والقوة الجوية البطلة ومختلف الصنوف لتحقيق هذا الوجود الاستراتيجي، وكان ومازال التلاحم والصميمية والعلاقة المتميزة بين الحشد وبقية القوات الأمنية والعسكرية عاملاً أساسياً ومهماْ، لحسم هذه المعركة".

واحتفل العراق، في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بـ "يوم النصر" على "داعش"، فيما أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي انتهاء الحرب على التنظيم الإرهابي.

وكان تنظيم "داعش الإرهابي" قد اتخذ من مناطق شاسعة شمال ووسط وغرب العراق معاقل محكمة لمسلحيه منذ حزيران/ يونيو 2014، عندما أعلن زعيمه أبو بكر البغدادي "دولة الخلافة" المزعومة، متخذاً الموصل عاصمة لها في العراق.