بايرن ميونيخ يرغب بضم بيل بشرط؟

جهينة نيوز

نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن وجود إجماع لدى عدد من أعضاء نادي بايرن ميونيخ بكرة القدم، حول أهمية الويلزي غاريث بيل والإضافة الجيدة للنادي في حال قدومه.

أبدى عدد من أعضاء النادي البافاري اهتمامهم باللاعب الويلزي والإضافة القوية التي من الممكن أن يقدمها في حال قدومه للفريق.

ويرفض في الوقت ذاته هؤلاء الأعضاء المقابل المادي الذي يرغب فيه نادي ريال مدريد في حال رغب ببيع اللاعب.

حيث يرغب النادي الملكي بالحصول على 200 مليون يورو، حسب ما نقل موقع "سبورت رو".

ويؤكد الأعضاء بأنهم ليسوا ضد فكرة قدوم اللاعب لكن ليس بهذا المبلغ المالي الكبير، يذكر بأن عقد بيل مع النادي الملكي يمتد حتى 2022،

وبشرط جزائي يصل الى 500 مليون يورو