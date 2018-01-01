سي آي إيه: نعمل على مجموعة من الخيارات لمواجهة بيونغ يانغ

جهينة نيوز:

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، ان الوكالة تعتقد أن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي يهدف للإكراه وليس فقط للدفاع عن النفس، معتبراً ان الخطوة المنطقية المقبلة لبيونغ يانغ، هي تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة.

وخلال كلمة في معهد "أميركان انتربرايز" قال بومبيو، إن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجها النووي والصاروخي، هي تسربه إلى دول أخرى.

وأضاف بومبيو، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُركز على حل ديبلوماسي للأزمة، لكن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات.