سي آي إيه: نعمل على مجموعة من الخيارات لمواجهة بيونغ يانغ

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2018 الساعة 23:42 | سياسة, عالمي

سي آي إيه: نعمل على مجموعة من الخيارات لمواجهة بيونغ يانغ

جهينة نيوز:

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، ان الوكالة تعتقد أن برنامج الصواريخ الكوري الشمالي يهدف للإكراه وليس فقط للدفاع عن النفس، معتبراً ان الخطوة المنطقية المقبلة لبيونغ يانغ، هي تطوير ترسانة أسلحة والقدرة على إطلاق صواريخ متعددة.

وخلال كلمة في معهد "أميركان انتربرايز" قال بومبيو، إن أحد المخاطر الرئيسية للسماح لكوريا الشمالية بتطوير برنامجها النووي والصاروخي، هي تسربه إلى دول أخرى.

وأضاف بومبيو، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُركز على حل ديبلوماسي للأزمة، لكن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات.


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    24/1/2018
    00:05
    نصيحه / اليد اللي ما بتقدر تكسرها بوسها وادعي عليها بالكسر
    وأضاف بومبيو، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُركز على حل ديبلوماسي للأزمة، لكن وكالة الاستخبارات المركزية تعمل على تزويده بمجموعة أخرى من الخيارات. ... ومنها هذه الخيارات / اليــــد اللي ما بتقدر تكسرها بوسها وادعي عليها بالكسر ... وهذا اكثر ما تستطيعوا ان تفعلوه بالملف الكوري .

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