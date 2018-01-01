أبراج يوم الأربعاء 2018/1/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٢٤/ ١: يحب النضال من اجل اهدافه يخطط ويفكر بالماضي صحته جيدة لا يحب الوعود ولا الوحدة، شخصيته جذابة وقوية ينقسم لنوعين خجول وحساس ورقيق وصبور، الثاني مرح ونشيط ويحب الظهور يخفي شخصيته الحقيقية احيانا، يتميز بالقوة والعزيمة، دائما يبحث عن الحقيقة ويتصف بالامانة ويغير اراؤه اذا قدمت دليلا قاطعا على خطأه، الاشهر القادمة دعم متواصل وتكسب قضية مهمة مسؤولية مهمة يحصد من خلالها دعم وتضامن، أشهر الصيف نجومية ومسؤولية، شراء بيت جديد وللبعض ارتباط، اشهر الخريف حسم وقرارات وتحديد موقف ومكاسب مالية تخص المواضيع الانسانية، تكون مشهور وطاقة زائدة تجعلك بأعلى المناصب

الحمل: نهار حافل بالامور المالية، تتلقى نصيحة تتعلق بشان مالي، تحضر نفسك لمناسبة مهمة، نهار يحمل مكسب مالي هدية مكافأة استرداد دين او تحصل على جائزة بانتقال القمر لبرج الثور

الثور: يقدم لك نهارك خدمة ثمينة، نهار حافل بالنشاطات وامامك خيارات متعددة وتمارس سلطتك بشتى المجالات، نهلرك يسير بسهولة وتستعيد حيويتك وتكشف الحقائق الغائبة، يوم جيد لك

الجوزاء: حاول الا تكون عصبيا ولا تصدق الوعود ولا تفسر الكلام الذي تسمعه أنه سينفذ، تلاحق اعمالك بجدية، تعيش أخطاء او سوء تفاهم وتأسف لبعض الاوضاع، شعرت بالعرقلة او التأجيل تستطيع مواجهة الخصوم

السرطان: تحيي قضايا قدبمة مع الاصدقاء، اليوم اكثر هدوءا من اليومين الماضيين، تستعيد السيطرة وتضع اصبعك على الجرح، الاصدقاء حولك وانت مصدر للسعادة، يوم للاجتماعات والدعوات

الاسد: طاقتك عالية يجب ان تكون معتدلا بها، يحصل سوء تفاهم بسبب الطاقة الزائد، ولفها او اعمل لها تردد على صعيد العمل والغرباء، كن حذرا واحترم الاصول

العذراء: طاقتك عالية تحمل لك ممارسة اعمالك باتقان ومهارة، مجالاتك واسعة تكون على صعيد سفر او اوراق او بيع وشراء وتجارة او مشروع له بعد خارجي

الميزان: الحظ يمر من بابك وفرصة استثنائية تسهيلات لعمليات مالية، تحرك بحرية تامة واستعد قد تتلقى مبلغ من المال وسداد ديون، نهار للدفع والاستحقاقات

العقرب: لا تتوقع الكثير بعملك حاول ان تجد تسوية مع الشريك سواء العاطفي او العملي، كن هادئ فالوضع دقيق، يحمل لك نهارك اعطال وتاجيلات، شارك جميع من تحب في اعمالك

القوس: يكثر عملك وتشعر بالارهاق تكثر المسؤوليات والواجبات لا تحاول الضغط على الامور، حاول ان تنجز ما تستطيع من اعمالك، انتبه لصحتك وغذائك، تنقل لاكثر من مكان بسبب العمل

الجدي: من الصباح انفراج، مناسب لمعالجة المشاكل اوقات مذهلة بالتغيير الايجابي، قد يعود الحبيب او يأتي متسامحا او معتذرا، يوم صاخب للهو والاهتمام بالاولاد او نشاط فني او أدبي، صوتك مسموع وجوك إيجابي

الدلو: تنافر وعرقلة وتأجيل عليك التحفظ على وجهة نظرك او إثارة حفيظة المحيط بآرائك او مواقف فيها تصرفات تؤدي لمواجهة او تضطر لخضوع لاوامر العائلة، بعض الاعطال والتصليحات عليك بالهدوء

الحوت: تميل لخوض بعض التجارب الجديدة بصورة متسرعة، يوم يحمل سفرة او رحلة او تطور بالعمل امامك خيارات متعددة زيارات مقابلات جيران اخوة اخوات، نهار للحركة والتواصل