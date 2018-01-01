لافرينتييف.. توجيه دعوات لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2018 الساعة 21:06 | سياسة, عالمي

لافرينتييف.. توجيه دعوات لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

جهينة نيوز:

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف أنه بدأ بإرسال الدعوات لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية نيابة عن الدول الثلاث الضامنة “تركيا – روسيا – إيران”.

وقال لافرينتييف أنه أرسل دعوات لأعضاء مجلس الأمن وكذلك لمصر والسعودية والأردن والعراق وكازاخستان ولبنان.

وعن موعد المؤتمر اكد لافرينتييف أنه سيجري في الموعد الذي حدد سابقا في الـ 29 و 30 من شهر كانون الثاني الجاري.

واعتبر مبعوث الرئيس الروسي أن المؤتمر يهدف بشكل مباشر إلى إعطاء دفعة إضافية لعملية التسوية السياسية في سورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 الخاص بسورية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت “هيئة المفاوضات” المعارضة للمشاركة في المؤتمر إلا أن الأخيرة لم تعط جوابا رسميا حول المشاركة من عدمها.

كذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف توجيه دعوات لممثلين أكراد لحضور المؤتمر، فيما توقعت أوساط سياسية كردية مقاطعة المؤتمر ردا على ما اعتبرته اتفاقا بين روسيا وتركيا حول مسألة عفرين والعدوان التركي.

المصدر : وكالات


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