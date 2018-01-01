من هو المدرب الألماني بيرند ستانج المرشح لقيادة منتخب سورية

جهينة نيوز:

أكد الاتحاد الرياضي العام في سورية في بيان له أن لجنة المنتخبات الوطنية اطلعت على السيرة الذاتية للمدرب الألماني بيرند ستانج المرشح لتدريب المنتخب السوري الأول، مشيرا إلى أن الرجل في طريقه إلى سورية الأسبوع المقبل لدراسة بنود العقد وإنهاء المفاوضات.

والمدرب ستانج ألماني من مواليد عام 1948، لعب لعدة أندية في ألمانيا الشرقية أبرزها لايبزيج، اعتزل اللعب عام 1970 واتجه إلى عالم التدريب، ودرب منتخب بلاده الأولمبي بين عامي 1982 و1984 ومن ثم منتخب ألمانيا الشرقية الأول لأربعة أعوام، قبل ان يتجه لتدريب نادي هرتا برلين ونادي لايبزغ الألمانيين.

اتجه بعدها إلى أوكرانيا وأشرف على تدريب فريقي دينبرو دنبروبيتروفيسك، وسيسكا كييف، لتقوده مسيرته بعد ذلك إلى أستراليا حيث أشرف على تدريب فريق بيرث غلوري لثلاثة مواسم، ثم انتقل لتدريب منتخب عمان عام 2001 ومنتخب العراق ما بين عامي 2002 و2004.

وأشرف بعدها على تدريب أبولون ليماسول القبرصي ومن ثم على تدريب منتخب بيلاروسيا الأول لأربعة أعوام وأخيرًا كان مدربًا لمنتخب سنغافورة ما بين عامي 2013 و2016.

المصدر : كورة