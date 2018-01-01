تركيا تعلن مقتل ثاني جندي خلال العدوان على عفرين

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2018 الساعة 18:29 | سياسة, عالمي

تركيا تعلن مقتل ثاني جندي خلال العدوان على عفرين

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية التركية مقتل ثاني جندي لجيش الاحتلال التركي في سورية خلال العملية العدوانية الاخيرة على مدينة عفرين السورية.

و قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ملازم من مشاة جيش الاحتلال التركي يدعي اوغاز خان اوستا قتل في عملية غصن الزيتون دون ذكر المزيد من التفاصيل و يأتي هذا الاعلان بعد قيام اردوغان بالمشاركة بجنازة اول قتيل لجيش الاحتلال التركي في عفرين اليوم 23 كانون الثاني 2018.

و يذكر ان تقارير اعلامية تشير الى ان العدد اكبر بكثير من المعلن حيث عرضت قوات كردية صور لتدمير عدد من الدبابات التركية و قصفت مواقع لجيش الاحتلال التركي بالصواريخ و قذائف الهاون.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا