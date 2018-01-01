تركيا تعلن مقتل ثاني جندي خلال العدوان على عفرين

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية التركية مقتل ثاني جندي لجيش الاحتلال التركي في سورية خلال العملية العدوانية الاخيرة على مدينة عفرين السورية.

و قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ملازم من مشاة جيش الاحتلال التركي يدعي اوغاز خان اوستا قتل في عملية غصن الزيتون دون ذكر المزيد من التفاصيل و يأتي هذا الاعلان بعد قيام اردوغان بالمشاركة بجنازة اول قتيل لجيش الاحتلال التركي في عفرين اليوم 23 كانون الثاني 2018.

و يذكر ان تقارير اعلامية تشير الى ان العدد اكبر بكثير من المعلن حيث عرضت قوات كردية صور لتدمير عدد من الدبابات التركية و قصفت مواقع لجيش الاحتلال التركي بالصواريخ و قذائف الهاون.