الدفاع الجوي الايراني ينفذ تمرين اعتراض صواريخ كروز

جهينة نيوز

نفذ مقر رعد للدفاع الجوي التابع لمقر “خاتم الانبياء (ص)” عمليات الدفاع المضاد في اليوم الثاني للمناورات المشتركة للجيش الايراني “محمد رسول الله (ص)”.

وقال ” مير محمد يوسفي خوش قلب” قائد منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق ايران وقائد مقر “رعد” للدفاع الجوي في مناورات “محمد رسول الله (ص) المشتركة “في هذه المناورات وبعد تدشين مقر عمليات “رعد” للدفاع الجوي التابع لمقر “خاتم الانبياء (ص)”، فان هذا المقر تولى مهمة رصد كامل منطقة المناورات باستخدام منظومات رادارية ثابتة ومتحركة، ومنظومات التنصت الالكتروني، ومنظومات الحرب الالكترونية، ومنظومات صاروخية على ارتفاعات عالية ومتوسطة ومنخفضة، ووحدة الطائرات المسيرة لاغراض الاستطلاع وجميع المعلومات”.

واضاف “يوسفي خوش قلب” ان مهمة الدفاع الجوي في هذه المناورات هو القيام بالدفاع الجوي لمنطقة المناورات وايجاد مظلة حماية للقوات العاملة في البر والبحر، في اطار منظومة موحدة للدفاع الجوي في مراحل الكشف في العمق، والتشخيص والاعتراض والاشتباك الى مرحلة تدمير الاهداف المطلوبة مثل الاجسام الطائرة الصغيرة والطائرات مع طيار وبدور طيار وصواريخ كروز على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة وعالية.

وتابع قائلا: ان مقر الدفاع الجوي وباستثناء حماية المنطقة لديه اهداف اخرى في المناورات مثل الاستقلال التكتيكي، واستخدام المعدات المصنعة محليا، واتخاذ القرار في الظروف غير الاعتيادية واجراءات الرد السريع بالاستفادة من الامكانيات المتاحة في المنطقة المستهدفة”.

المصدر: وكالة فارس