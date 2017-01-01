تركيا تؤكد انتهاء عملياتها في عفرين بعد تحقيق هذا الهدف؟

جهينة نيوز

"قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن "عملياتنا ستستمر حتى يعود 3.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم سالمين.

وبحسب "رويترز"، أكد المتحدث أن المساعدات الإنسانية للمدنيين في منطقة عفرين سوف تستمر.

من جهة أخرى، دعت الإدارة التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، اليوم الثلاثاء، لحشد كبير للدفاع عن منطقة عفرين ضد عملية عسكرية تركية.

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت، السبت الماضي، انطلاق عملية "غصن الزيتون" بهدف "إرساء الأمن والاستقرار على حدود تركيا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (بي كا كا/ب ي د/ي ب ك) و"داعش" في مدينة عفرين، وإنقاذ سكان المنطقة من قمع الإرهابيين".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب بمؤتمر لحزبه العدالة والتنمية في أنقرة، أمس الاثنين، أنه لا نية لديه للتراجع عن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية في مدينة عفرين السورية.