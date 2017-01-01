لأول مرة في حلب تركيب شريان أبهر من الداكرون!

جهينة نيوز

أنجز مركز الباسل لأمراض وجراحة القلب في حلب عملية نادرة بزراعة شريان أبهر بلاستيكي لمريضة متوسطة العمر.

وقال الدكتور خالد حيدر مدير المركز: بعد إجراء الفحوصات اللازمة للمريضة تبين أنها تعاني من توسع شرياني أبهر صاعد بمقدار 3 سم عن الحد الطبيعي، إضافة إلى قصور شرياني أبهر شديد ولمدة 8 ساعات للعملية الجراحية تمكن الفريق الطبي من استبدال الصمام والشريان الأبهر الصاعد بطعم صناعي بلاستيكي مصنوع من مادة الداكرون على شكل الشريان وإعادة بناء المنطقة وزراعة الشرايين الإكليلية، وهذه العملية من العمليات النادرة التي تكللت بالنجاح وهي للمرة الأولى التي تجرى في حلب وحالة المريضة جيدة.

صحيفة تشرين