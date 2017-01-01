استدعاء مرشح الرئاسة المصرية عنان للتحقيق!

جهينة نيوز

قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، إنها قررت استدعاء رئيس أركان الجيش الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس/ آذار المقبل.

وأضافت القيادة العامة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بيان عنان للترشح تضمن "ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري".

واتهمت القيادة العامة، عنان بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وأضاف البيان: "إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فانه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة".

وكان رئيس أركان الجيش المصري السابق، الفريق سامي عنان، أعلن ترشحه رسميا للإنتخابات الرئاسية المقبلة، داعياً مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة.