وزير الدفاع الأمريكي: العمليات التركية في عفرين تشتت الجهود الرامية لدحر "داعش"

جهينة نيوز

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن العمليات العسكرية التركية في عفرين تشتت الجهود الرامية إلى دحر تنظيم "داعش الإرهابي" من سوريا.

ودعا ماتيس، في تصريح أدلى به خلال زيارته إلى إندونيسيا، اليوم الثلاثاء تركيا إلى ضبط النفس، مشيراً إلى أن العنف يمزق منطقة سبق أن تمتعت بالاستقرار، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "هذا الأمر يمكن أن يستغله "داعش والقاعدة"، ومن الواضح أننا لسنا بصدد التركيز عليهم الآن. ومن الواضح أن العملية التركية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تمر بها معظم مناطق سوريا".

وكان البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية دعيا، في وقت سابق، أنقرة إلى ضبط النفس فيما يتعلق بعمليتها في شمال سوريا، مع التأكيد على الاعتراف الأمريكي بوجود مخاوف أمنية مشروعة لدى تركيا وحقها في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب.