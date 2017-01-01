بقيمة 25 مليار ليرة 77 مشروعاً سياحياً في السويداء حتى نهاية 2017

جهينة نيوز

تنمو الاستثمارات السياحية في محافظة السويداء بشكل مطرد حيث تظهر أرقام الاستثمار السياحي لعام 2017 ارتفاعا في أعداد المشاريع الجديدة المستثمرة أو قيد الاستثمار والترخيص ويأتي هذا الارتفاع استجابة للعوامل التي توفرها المحافظة من مقومات سياحية وبيئية وأثرية.

وأظهرت أرقام مديرية سياحة السويداء ارتفاع إعداد المشروعات السياحية حتى نهاية العام الماضي إلى 77 مشروعاً بكلفة نحو 25 مليار ليرة وفق الكلف المالية المعمول بها لدى وزارة السياحة لعام 2009.

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد لسانا أن المشروعات السياحية توزعت بواقع 40 منشأة في الاستثمار بكلفة نحو 8 مليارات ليرة تضم 7122 كرسياً و1644 طاولة و218 غرفة مبيت بسعة 402 سرير و37 مشروعا قيد التنفيذ حاصلا على رخص إشادة أو توظيف سياحي بكلفة نحو 17 مليار ليرة تضم 10346 كرسياً و1118 غرفة مبيت بسعة 1821 سريرا فيما يبلغ عدد المشروعات السياحية قيد الترخيص أربعة مشاريع.

وأشار العربيد إلى أن عدد المشروعات التي حصلت على رخصة الإشادة السياحية العام الماضي بلغ 3 مشاريع بكلفة تقديرية حوالي 7 مليارات و835 مليون ليرة توزعت بواقع مشروع سياحي يضم فندقاً وتجمعا لشقق سياحية ومطاعم للوجبات السريعة ومسبحا وقسما تجاريا وحدائق ومنتزهات من الدرجة الممتازة في بلدة عتيل بكلفة بلغت 6 مليارات و600 مليون ليرة ومشروع سياحي يضم فندقا من الدرجة الممتازة بسوية ثلاث نجوم في بلدة سليم بكلفة 960 مليون ليرة إضافة إلى مشروع مركز تدريب سياحي في مدينة السويداء بكلفة 275 مليون ليرة.

ولفت العربيد إلى وجود عدة مشروعات سياحية قيد الدراسة لدى المديرية ووزارة السياحة وهي في طور إصدارها خلال الفترة القريبة القادمة من بينها مشروع يضم فندقا ومطعما ومسبحا من سوية ثلاث نجوم في مدينة شهبا بكلفة 784 مليون ليرة ومشروع آخر عبارة عن قرية سياحية تضم 10 فلل ومسبح أولمبي بمواصفات عالمية ومنتزه عائلي ومطعم وغرف فندقية وصالات متعددة الاستعمالات ومرآب سيارات مع محلات تجارية في بلدة الدور بكلفة نحو 6 مليارات و500 مليون ليرة.

كما أن المديرية تدرس إصدار استمارات تأهيل سياحي ل10 مشاريع سياحية تشمل مطعم وفندق كلا سيكال في السويداء على طريق الكوم وبرج رحروح الذي يضم فندقا ومطعما ومركزا تجاريا ومسبحا مغلقا على مدخل السويداء الشمالي ومطعمي ديفينو والغيوم السياحيين على طريق السويداء قنوات ومسبحين وملحقاتهما في بلدة القريا ومقهى البارون السياحي ومطعم إيزيس في ساحة تشرين بالسويداء ومطعم الباشا على طريق قنوات ومطعم جنة الريان على طريق السويداء ولغا ومنتزه ومطعم العماطوري في منطقة ظهر الجبل.

وبالنسبة للمشاريع الأربعة التي تم عرضها للاستثمار خلال ملتقى الاستثمار السوري الأخير أوضح العربيد أنه تم حجز موقع مطعم القلعة في مدينة شهبا والمعروف بقلعة المحبة والمشروع قيد فض العروض مبيناً أن هناك دراسات لمشاريع تطوير منطقة ظهر الجبل 7 في عين المرج وبناء المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في بلدة سليم إضافة إلى مشروع التلفريك في منطقة ظهر الجبل في محافظة السويداء.

يشار إلى أنه تم خلال العام الماضي إقامة العديد من الفعاليات الترويجية والسياحية في المحافظة من بينها افتتاح معرض للصناعات اليدوية والحرفية التقليدية كصناعة القش والخيزران والمنحوتات الخشبية والبازلتية وأعمال صدفية وفخاريات ومطرزات ومنسوجات والمشاركة ضمن جناح وزارة السياحة في معرض دمشق الدولي التاسع والخمسون وإقامة احتفالية يوم السياحة العالمي بالسويداء والمشاركة في احتفالية مركزية بمناسبة اليوم الوطني للبيئة بعنوان بيئة.. تنمية.. إعمار.. لوطن الياسمين والغار إضافة لمهرجان التراث الشعبي الثالث بالسويداء.