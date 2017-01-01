القوات المسلحة المصرية : ترشح عنان للانتخابات الرئاسية مخالفة جسيمة

جهينة نيوز:

أعلنت القوات المسلحة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إنها لم تكن لتتغاضى عن بيان سامي عنان لإعلان ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية لإخلاله بالقوانين والإجراءات، والتي تمثلت في إعلانه الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة.

وأضاف بيان القوات المسلحة أن البيان الذي أعلن خلاله عنان ترشحه للرئاسة تضمن تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب المذكور جريمة التزوير في محررات رسمية بما يفيد إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين، بما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيال ما ارتكبه من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

المصدر الأهرام