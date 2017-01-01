تعليمات لجيش الإمارات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر

جهينة نيوز

قال مسؤول عسكري في الإمارات اليوم الثلاثاء إن الجيش الإماراتي تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة الدبلوماسية مع قطر.

وأضاف العميد هلال سعيد القبيسي في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوظبي أن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.

وكانت الامارات اتهمت في 15 كانةن الثاني الجاري قطر بـ"تهديد سلامة حركة الطيران"، قائلة إن جارتها الخليجية التي تعيش معها أزمة دبلوماسية وسياسية مستمرة منذ يونيو/حزيران الماضي أرسلت طائراتها الحربية لاعتراض طائرة ركاب مدينة إماراتية كانت بطريقها للمنامة.

رويترز