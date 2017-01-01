الشرطة الكندية تحرر مخالفة سير لسيارة منحوتة من الثلج!

جهينة نيوز:

قرّر مواطن في مقاطعة مونتريال الكندية يدعى "سيمون لابريس" والذي يعمل كنجار، الإستفادة من غزارة الثلوج على الطريق العام لخلق منحوتة على شكل سيارة في الشارع أمام منزله.

عمله الرائع كان كفيلاً في خداع الشرطة، فوفق الصحف المحلية، اعتقد أحد عناصر الشرطة أثناء قيامه بدورية في المنطقة، أن المنحوتة الثلجية هي سيارة غطتها الثلوج مركونة بشكل غير قانوني على الطريق.

وعندما ترجّل الشرطي من السيارة استدرك الخدعة، إلا أنه سجل المخالفة بحق النحات "لابريس" الذي كان يصوره من داخل منزله.

فبعد مغادرة الشرطي أقترب لابريس من السيارة ليجد المخالفة المرورية وقد كتب عليها "لقد جعلت يومنا سعيداً".