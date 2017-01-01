غارات تركية على مواقع "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

الثلاثاء, 23 كانون الثاني 2018 الساعة 12:18 | سياسة, عربي

غارات تركية على مواقع

جهينة نيوز

أعلنت رئاسة الأركان التركية أن مقاتلات تابعة لها شنت غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني "بي كا كا" شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان، اليوم الثلاثاء نقلاً عن معلومات استخباراتية، أن المقاتلات شنت أمس غارات على إرهابيين من المنظمة كانوا يخططون لشن هجمات على مخافر وثكنات عسكرية تركية على الخط الحدودي مع العراق، وذلك وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وذكر البيان، أن الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ، ومواضع أسلحة تابعة للإرهابيين في منطقة الزاب شمالي العراق. وأضاف أن الطائرات الحربية عادت إلى قواعدها سالمة بعد إتمام مهامها بنجاح.

الجدير بالذكر أن "حزب العمال الكردستاني" التي تصنفه تركيا منظمة إرهابية، يتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا له وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.


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