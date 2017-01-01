حفل اشهار مؤسسة تمكين تحت عنوان " كلنا واحد" بدار الاسد للثقافة والفنون

جهينة نيوز_ دمشق_ عبدالهادي الدعاس

أقامت مؤسسة تمكين للتنمية حفل إشهار المؤسسة تحت عنوان "كلنا واحد" اليوم بدار الاسد للثقافة والفنون، حيث تخلل الحفل فقرات فنية منوعة ومسرح راقص تروي قصة المؤسسة وكورال غنائي لفرقة مارلياس.

حيث اكدت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق "فاطمة رشيد" بأن وزارة الشؤون الاجتماعية تهتم بالجمعيات التي تقدم المساعدة والرعاية للأهالي بكافة المجالات (الثقافية والبيئية والتمكينية)، بالإضافة لذوي الاعاقة وكافة الشرائح التي تحتاج إلى تمكين.

وبينت سفيرة مؤسسة تمكين للشؤون الإعلامية الفنانة "رنا شميس" في تصريح خاص ( لموقع جهينة نيوز) بأن الفنان هو عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس المتنقلة التي يستطيع من خلالها ان يقدم المساعدة لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يتوقف ذلك على الفنان فقط بل على كل شخص قادر على ان يكون ايجابي بتقديم حب العطاء والاحساس للآخر بصدق.

وعقب الحفل عقد مؤتمر صحفي أكد من خلاله المؤسس وعضو مجلس الأمناء في المؤسسة "بلال ديب" بأن المؤسسة هي استجابة لواقعية الاحتياجات للمجتمع السوري الذي عانى من الحرب التي تعرضت لها سورية، وسببت الكثير من المعاناة والماَسي وخلفت حالات مختلفة جعلت المجتمع المحلي يستجيب لها، منوها الى أن الهدف من "تمكين" هو تأمين كافة مستلزمات وحاجيات ذوي الإعاقة، ورعاية وتدريب وتعليم وإنشاء مراكز متخصصة وإقامة مشاريع تنموية، وتأمين فرص عمل تتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة، وتشجيع الصناعات اليدوية والحرفية، والمساهمة في دعم مصابي الحرب والمتضررين.

وأشار ديب، الى ان المؤسسة تعتمد على مجموعة من الفرق التنفيذية وهي فريق انجاز الذي يعمل على تنمية وتعزيز مهارات الحياة لدى الأطفال وفريق بعل الهادف لتشجيع الابتكار وتسليط الضوء على مبدعين صغار من خلال الفن التشكيلي.

ولفت ديب عن الخطة الاستراتيجية لعمل المؤسسة لعام 2018 والتي تضمنت مشروع “سند” الذي يقدم الخدمات القانونية لمحتاجيها، ومشروع “شوية فن” للتدريب في مختلف مجالات الفنون ضمن خطة الدعم النفسي، مشروع “المنصة الافتراضية” الذي يقدم كل خدمات المؤسسة لمن يحتاجها الكترونيا، ومشروع “تحدي” لدعم مشاريع طلاب الجامعات المقبلين على التخرج، ومشروع “دعم” للمشاريع المنزلية للمرأة ومصابي الحرب، ومشروع “بناء” لتنمية الموارد البشرية وتدريبها.

يذكر، بأن مؤسسة تمكين هي مؤسسة تنموية أشهرت مطلع الشهر التاسع من العام 2017 لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية تتخذ بريف دمشق مقراً رئيسياً لها وتعمل على مساحة كل سورية ومناطقها.