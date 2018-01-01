أبراج يوم الثلاثاء 2018/1/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

جهينة نيوز- خاص

مولود ٢٣/ ١: حب وتوازن واحاسيس مثالي عادل قنوع يحب الموسيقا والرقص يوفق بين الفرق عنده بعد نظر، احيانا عنده مواربة وهو من مواليد برج الدلو، يتمتع بالرشاقة ويحل الالغاز لا يستسلم بسهولة احيانا يصاب باوضاع فلكية صعبة، يرضي حقده، سنة للتفاني وتتحمل اعباء ومسؤوليات، احتمال ارتباط على صعيد عاطفي او انفصال من الجانب السلبي، تجديد وتحسين بالمنزل وتغيير بالسكن، مصالحات عائلية وللبعض استثمار، صحيا تعب على صعيد القلب والعمود الفقري، عنوان سنتك تنقلات وارتباط

الحمل: القمر ببرجك تتنفس الصعداء ومناسب لتحسن صحي ولمصالحة وتقارب إيجابي على صعيد مهني عاطفي، تنجح بترك انطباع رائع عنك، انفراج لمسالة خاصة وتقوم بالارتياح وتشكل دعم للاخرين وتكون صديق وفي وتغيير نوعي بنظرتك للامور، افكار جديدة، طاقة وقوة وسيطرة وتغيير النموذج ويستند عليك الاخرين وثقتك بنفسك عالية

الثور: القمر بالحمل لذا يجب ان تبتعد عن الضوء والاعمال الاشياء المعقدة، لا تفرض آرائك فرضا على الاخرين، بامكانك احترام اختلاف نظرتك للحياة او الاختلاف مع الاخرين في وجهات النظر، تحتاج للتفاهم على أهداف عليا للمرونة والتسامح والثقة بالحدس وتقوية احساسك الداخلي، خيبات أمل او يظهر المحتالين فجاة لانك تنطلق بمرحلة جديدة، اذا حاولت ادخال شيء جديد بحياتك ليكن بهدوء

الجوزاء: قدرتك على التحليل وصلابتك تخولك بالعمل في كل الميادين، انت منظم متحرر قوي، تحب النفوذ متفاخر عقلاني، تحمل الشخصية النابضة للاخرين والاصدقاء، لاتبق وحيدا حتى تنهي أعمالك، الجو يساعدك ان تكون ملتزم أكثر من غيرك، متفهم وفير العيش ومنظم مع الاصدقاء

السرطان: ضغوطات بالعمل على صعيد العائلة، نسبيا متعب وخطر على مصالحك بسبب احتجاج وتحدي من قبل المسؤولين عنك لذلك من الضروري معالجة الامور بواقعية وبهدوء وحكمة، نهار حافل بالتطورات والاحداث المثمرة، حى تعطي نتيجة جيدة يجب ان تتعاون مع سلطة او ناس لهجتم من لهجتك، طلة حذرة لك خوفا من احباطات لك

الأسد: بإمكانك إيصال رسالة او تحصل على مرادك من خلال أشخاص يفتحون أمامك مجال لفتح الاوراق، تتحرك وتنشط المواعيد والزيارات وتتلقى اتصالات مهمة من بعيد او قريب، تخوض تجربة جديدة، يوم مناسب لاطلاع على ثقافات جديدة، تحكي بسفر وقد تستقبل زوار او تودع زوار، الاجواء تساعدك على التجارة اليوم

العذراء: تدقق بالتفاصيل قبل إعطاء الموافقة على أمر ما، راجع أوضاعك وكن هادئا عند اخذ القرار، يحمل لك نهارك موضوع مصرفي أو مالي بقضية شراكة مالية، تحصل على عائد مادي وتعيد حساباتك المالية المشتركة، فواتير قضايا استشفائية جمعيات فواتير، لتكن اوراقك جاهزة ومضبوطة هناك امور تتعلق بالماضي

الميزان: تركز على شراكة انتبه من استفزاز لا تتوتر من خصومة او عداوة او تاجيل او عرقلة هذه الامور ترتبط بشريك عاطفي او شراكة مع أحد لذلك انتبه من النوايا الغامضة اليوم، قادر على الاقناع، تفسر الامور من زاوية مختلفة لان طباعك ومزاجك متقلب، كن حذر

العقرب: تتحدد اولوياتك الجديدة بعملك اليوم بسبب التحديث واعادة خلط الاوراق، تبدأ عمل جديد او يكون عندك تراكم اعمال، اشرح أعمالك ولا تضعف واظهر طاقاتك حتى تتحمل هذا النهار، انتبه لغذائك وخذ قسطا من الراحة، لا تخالف القوانين ولا تتشاكل مع زميل ولا مع جيران لان العمل عليك اليوم

القوس: رافق المتفائلين حتى تشعر بسهولة الاتصال وتحصل على مساعدة ثمينة وتقوم بتطوير مجالك المالي، احتمال تشعر بالارباك بسبب تزايد المصاريف والنفقات لكن تلاحظ ان عدد من الفواتير تنهال عليك، او يأتيك إعانة غير متوقعة، العنوان الاساسي تقف المصاريف بالمرصاد تصرف بتكتم وانتبه من الصرف

الجدي: تركيزك على الامور العائلية وتهتم لمسألة شخصية او عائلية، ما عليك الا أن تتمكن من قهر خصمك وتكون شجاعا وتضع الحساسية جانبا، لا تستسلم ودافع عن قضيتك ووصل افكارك وطمئن عائلتك، حاول ان تتفاهم حتى يكونوا معك، ترتيبات وتغييرات منزلية اتصالات عاجلة ترجعك للبيت، اعطال وتصليحات كن حذرا

الدلو: تتقدم بمعاملات وتكثر تنقلاتك وتنجح مساعيك وتقوم بلقاءات مهمة وتستطيع ان تصالح، يوم مناسب لتعوض من خلاله كل تقصير وتراجع، خطواتك جيدة توقع شان قانوني او توقيع عقد او تنظم أقساطك او تتخلص من بعض الديون، انت بموقف قوي لتقوم بالزيارات وتكون زيارات لمسافات قصيرة او فكرة معينة تتفاهم فيها

الحوت: لا احد يأخذ بنصائحك مع انك قدوة ومثال، قدم تنازلات حتى تسهل عليك المرحلة القادمة، لا يؤخذ بنصائحكلانك الاقوى وتناقش بموضوع مالي، صفقة تجارية مفاوضات لكن انتبه من تبذير الاموال والكلام المعسول، استحقاقات والتزامات مجبر بها وذا نزلت للاسواق انتبه من مصروف زائد، عنوان نهارك حركة منافسات ومناقشات مالية