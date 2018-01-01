تجنباً لأزمة دبلوماسية أوباما غير مدعو لحضور زفاف الأمير هاري

جهينة نيوز:

اتخذت العائلة االملكية البريطانية قرارها بعدم دعوة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لحضور الزفاف المرتقب للأمير هاري، والممثلة الأمريكية ميغان ماركل بحسب ديلي ميل .

وقالت الصحيفة "على الرغم من الود بين الأمير هاري وأوباما، فإن ذلك القرار لتجنب أزمة دبلوماسية، وذلك بعد حسم عدم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الزفاف" .

كما ذكرت الصحيفة، أنه بما أن الحفل سيكون للأصدقاء والعائلة، فإن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لن يكون من بين الحضور.

وتابعت الصحيفة أن دعوة أوباما إلى حفل الزفاف سيبدو كأنه سخرية من ترامب.