ريم نصري: غنيت للرئيس عباس لأنه يمثل كرامة الشعب الفلسطيني

جهينة نيوز:

قالت الفنانة السورية ريم نصري بأنها غنت للرئيس محمود عباس لأنه يمثل ضمير وكرامة الشعب الفلسطيني مبدية الاستعداد لتقدم كل ما تستطيع من الفن الوطني لفلسطين والقدس .

و جاء ذلك أثناء استقبال السفير انور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية الاحد الفنانة ريم مصطفى نصري في مقر الدائرة السياسية بدمشق حيث قدم السفير شكره للفنانة نصري على مبادرتها في تقديم الأغنية الخاصة بالرئيس عباس "حياك الله ياريسنا "

وفي نهاية اللقاء منح السفير عبد الهادي الفنانة السورية ريم نصري أيقونة الرئيس محمود عباس تقديراً لمواقفها الوطنية والقومية.