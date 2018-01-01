رسميا.. إنتر ميلان يعلن ضم لاعب برشلونة

جهينة نيوز:

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، رسميًا ضم البرازيلي رافينيا ألكانتارا قادمًا من صفوف برشلونة، على سبيل الإعارة، مع وجود بند يمنح النيراتزوري حق شراء اللاعب في نهاية الموسم.

وأصدر إنتر بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "توصل إنتر وبرشلونة لاتفاق حول استعارة رافينيا حتى 30 حزيران 2018".

وأضاف: "النيراتزوري لديه خيار لشراء اللاعب بمبلغ 35 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين أخرى تعتمد على أداء اللاعب، وهذا الخيار يجب أن يُفعّل قبل نهاية الموسم".

وكان رافينيا قد ابتعد عن حسابات المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي هذا الموسم بسبب بعض المشكلات البدنية، ويأمل النجم البرازيلي صاحب الـ24 عامًا في استعادة فاعليته مع النادي الإيطالي.