خفايا جريمة إغتصاب 115 من القاصرات السوريات في إسطنبول

الإثنين, 22 كانون الثاني 2018 الساعة 21:54 | مجتمع, حوادث

خفايا جريمة إغتصاب 115 من القاصرات السوريات في إسطنبول

جهينة نيوز

كشفت صحيفة حريات التركية عن خفايا جريمة إغتصاب 115 من القاصرات السوريات في إسطنبول، ووجّهت أصابع الإتهام للمسؤولين في الحكومة ومحافظ إسطنبول بالتستر على الجريمة، فيما قالت الصحيفة أن عمليات الإغتصاب تتم بشكل منتظم وممنهج ضد الأطفال السوريين.

مصدر في مستشفى السلطان سليمان يقول: نجري علميات ولادة تقريبا لأكثر من 450-500 طفلة في المستشفى كل شهر، معظم الفتيات الحاملات ضحايا الإعتداء الجنسي، يوجد بين الحوامل فتيات من مواليد 2003.

أما منظمة رعاية الطفولة والأسرة فقالت أن الهدف من الإغتصاب هو الحصول على جيل من الأطفال غير الشرعيين لتجنيدهم في مهام وعمليات أمنية لا إنسانية ضد سورية والسوريين في المستقبل


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