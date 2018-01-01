إيران: ينبغي على المجتمع الدولي دعم مظاهرات الشعب الامريكي

جهينة نيوز

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد مسعود جزائري، ينبغي على المجتمع الدولي الدعم الشامل للشعب الامريكي في المظاهرات ومواجهة حكومات هذا البلد.

وأفادت وكالة تسنيم الايرانية للانباء ان العميد مسعود جزائري قال في معرض تعليقه على مظاهرات الشعب الامريكي ضد الحكومة في هذا البلد، ينبغي على المجتمع الدولي عدم السماح بالنيل من الشعب الامريكي وباقي الدول الخاضعة للسياسة الشيطانية لحكام هذا البلد.

وأضاف، رغم العقبات التي وضعها حكام امريكا امام رسالة الثورة الاسلامية لكن قسم من المجتمع الامريكي من المؤيدين للجمهورية الاسلامية الايرانية ويطالبون الحكومة الامريكية بإنهاء اعتداءاتها.

واكد العميد جزائري ان استمرار وتزايد الفوضى في امريكا سيملي على حكام امريكا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول بعد اليوم.

و يذكر ان حشود المتظاهرين المناهضين لسياسة ترامب جابت شوارع مدن أمريكية كثيرة، حاملين اللافتات التي تندد بسياسات الرئيس الأمريكي فيما يخص الهجرة والمهاجرين وحقوق الإنسان عموماً، وحقوق المرأة خصوصاً، والرعاية الصحية والحريات، وغيرها الكثير من القضايا التي ترفع من حدّة الحراك الشعبي والسياسي غير المسبوق في الولايات المتحدة.

وأظهرت الفيديوهات والصور مئات الآلاف في أكثر من 300 مدينة في الولايات الأمريكية، ومنها مسيرات لوس أنجليس ونيويورك وواشنطن وشيكاغو ودنفر وبوسطن وسان فرانسيسكو وتكساس، التي اعتُبرت الأكبر في تاريخ الولاية. واعتمر كثيرون القبعة الزهرية الشهيرة "بوسي هات"، في إشارة إلى شريط مصور لترامب يتبجح فيه أنه قادر على مداعبة النساء من دون أي عقاب.

و في المقابل، غرّد الرئيس الأمريكي حول التظاهرات المناهضة لسياساته، داعياً الناس إلى "التظاهر والاحتفال بمحطات تاريخية ونجاحات اقتصادية غير مسبوقة سجلت في الأشهر الـ12 الأخيرة". وأضاف "الطقس جميل في كل أرجاء البلاد ويوم مثالي لتتظاهر كل النساء